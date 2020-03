Schülerkunstprojekt in Hof und Plauen: Siegerentwurf steht fest

Seit 30 Jahren sind wir wieder ein Land. Dass Ost und West wunderbar zusammenarbeiten können, haben die Fachschule für Produktdesign in Selb und die Fachoberschule für Gestaltung in Plauen bewiesen. Anlässlich des Jubiläums soll bei den Rathäusern in Hof und Plauen künftig ein Denkmal stehen, dass an die friedliche Revolution und an die Wiedervereinigung erinnern soll. Die Selber Schüler haben sich um die Gestaltung des Kunstwerks gekümmert. Die Plauener um die Lithografien darauf. Am Ende standen 20 Modelle zur Wahl. Eine Jury hat sich für den Entwurf von Victoria Broome aus der Selber Schule entschieden. Die Enthüllung des Denkmals ist in Hof für den Tag der Deutschen Einheit und in Plauen am Tag der Demokratie geplant.