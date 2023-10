Schülerbeförderung im Fichtelgebirge: Landkreis Wunsiedel gibt Überblick über die Ticket-Situation

29-Euro-Ticket, 49-Euro-Ticket, 365-Euro-Ticket – Bei den verschiedenen Tickets für den Nahverkehr kommt man schnell durcheinander. Der Landkreis Wunsiedel gibt nun einen Überblick, welche Tickets für den Schülerverkehr gelten.

Zum Start des Schuljahres haben alle berechtigten Schüler ein Deutschland-Ticket bekommen, das 49-Euro-Ticket. Damit können die Schüler auch sonst den kompletten Nahverkehr in Deutschland nutzen. Das ändert sich aber zum Jahreswechsel. Ab 2024 ist der Landkreis Wunsiedel im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg. Daher bekommen die Schüler ab Januar das 365-Euro-Ticket. Das ist günstiger in der Anschaffung, gilt aber nur noch für Fahrten im Bereich des VGN. Da ist aber ab nächstem Jahr zum Beispiel sowieso ganz Oberfranken und auch ganz Mittelfranken drin. Das 29-Euro-Ticket hat mit der Schülerbeförderung nichts zu tun. Dieses günstigere Deutschlandticket bekommen Azubis, Freiwilligendienstleistende und Beamtenanwärter in Bayern.