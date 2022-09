Schüler evakuiert: Qualm im Reinhart-Gymnasium

Feuerwehr und Krankenwagen sind am Vormittag zum Hofer Reinhart-Gymnasium aufgebrochen. Dort hat es einen Feueralarm gegeben. Nach unseren Informationen sind die Schüler ins Ossecker Stadion evakuiert worden.

Sorgen müssen sich Eltern nicht: Auf Nachfrage bei der Integrierten Leitstelle Hochfranken heißt es, dass es nur eine leichte Verrauchung in einem Elektro- bzw. Serverraum gegeben habe. Ein Routine-Einsatz also. Es gab somit keine Verletzten. Die Feuerwehr ist aber noch vor Ort und kümmert sich um den Qualm.