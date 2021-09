Schüler bei Schussattacke an Highschool in USA getötet

Die Highschool war zuvor abgeriegelt worden, nachdem auf dem Gelände Schüsse gefallen waren. Auch andere Schulen in der Umgebung seien vorsichtshalber abgeriegelt worden, erklärte die Polizei. In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Schusswaffenangriffen an Schulen.

Winston-Salem (dpa) – Bei einem Schusswaffenangriff an einer Highschool im US-Bundesstaat North Carolina ist am Mittwoch ein Schüler getötet worden.

Das könnte Sie auch interessieren

Brutale Festnahme: Polizisten und Sanitäter in USA angeklagt

Washington/Denver (dpa) – Zwei Polizisten, ein Ex-Polizist und zwei Sanitäter im US-Bundesstaat Colorado sind wegen einer (…)

Robert Kennedys Mörder könnte auf Bewährung freikommen

San Diego (dpa) – Nach mehr als fünf Jahrzehnten in Haft könnte der Mörder des US-Politikers Robert F. Kennedy bald aus dem (…)

Nach Epstein-Tod: Umstrittenes US-Gefängnis wird geschlossen

New York (dpa) – Das umstrittene Hochsicherheitsgefängnis in New York, wo der wegen Sexualverbrechen angeklagte US-Millionär (…)

Klage in New York bringt Prinz Andrew in Bedrängnis

New York/London (dpa) – Der Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein in den USA zieht das britische Königshaus mit Macht ins (…)

Millionär Robert Durst sagt in eigenem Mordprozess aus

Los Angeles (dpa) – Im Mordprozess gegen Robert Durst hat der New Yorker Millionär am Montag vor Gericht in Los Angeles in (…)

Klage wegen Missbrauchs gegen Prinz Andrew in New York

New York (dpa) – Eine Frau, die dem britischen Prinz Andrew (61) vorwirft, sie als Minderjährige missbraucht zu haben, hat nach (…)