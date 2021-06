Schub für die Innenstadt: Ab dem Wochenende mehrere Schausteller in Hof

Wer heute durch die Innenstadt schlendert, sieht eventuell einen oder mehrere Schausteller unter anderem am ehemaligen Strauß-Areal. Derzeit bauen diese ihre Geschäfte auf, ab nächster Woche soll es dann losgehen. Das Ganze ist Teil eines Projekts der Stadt, um die Innenstadt wieder mehr zu beleben. Durch Aktionen an mehreren Plätzen in Hof, unter anderem am Strauß-Areal und in der Altstadt sollen mehr Besucher in die Innenstadt kommen. Zudem will die Stadt Hof damit Schaustellern und Gastronomen unter die Arme greifen.