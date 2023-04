Schrottimmobilien: Hof holt sich Rat aus Plauen

Das ehemalige „Petit Paris“ im Bahnhofsviertel, der alte Lokschuppen auf dem Bahngelände. Denkt man in Hof an Schrottimmobilien, fallen einem sofort welche ein. Wie man als Stadt solche Schrottimmobilien beseitigen kann, will sich Hof bei der Partnerstadt Plauen abgucken. Plauens Baubürgermeisterin war zu Gast im Hofer Bauausschuss. Der Erwerb und Abriss solcher Häuser ist oft zeit- und kostenintensiv. Aber es gibt ein spezielles Förderprogramm in Sachsen, das 90 Prozent der Kosten für die Stadt übernimmt. Oberbürgermeisterin Eva Döhlas Fazit:

Ein Leerstand in Hof wird jedenfalls nicht verfallen: Ein Investor will im Hoftex-Komplex an der Schützenstraße Studentenappartements bauen. Den Bauantrag hat der Hofer Bauausschuss in seiner Sitzung genehmigt.