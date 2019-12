Schreyer: Selber Frauenhaus bekommt mehr Personal

Wenn der Mann zuschlägt oder mit Gewalt droht, kann die Frau Schutz in einem Frauenhaus finden. Das Bayerische Sozialministerium fördert 38 davon im Freistaat, darunter auch das Frauenhaus in Selb. Für die gibt es jetzt gute Nachrichten.

Mehr Personal für die Frauenhäuser in Bayern: Das ist die Botschaft aus dem Sozialministerium. Demnach müssen bis Ende März alle die neuen Personalstandards erfüllen. Mit dem neuen Betreuungsschlüssel stehe Bayern im Ländervergleich an der Spitze. Sozialministerin Kerstin Schreyer ist es eigenen Angaben zufolge ein Herzensanliegen, die Situation von gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern zu verbessern. Für Gewaltschutz und -prävention stehen im Haushalt 16 Millionen Euro mehr zur Verfügung. Zuvor hatte es Diskussionen über das Ausmaß der Erweiterung gegeben. Die Arbeiterwohlfahrt wirft den Landkreisen vor, untätig geblieben zu sein. Die fordern eine Entlastung für die Mitarbeiter, zum Beispiel durch sogenannte Second-Stage-Einrichtungen, in denen nur ab und zu Fachleute vorbeischauen.