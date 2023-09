Schreiner hakt nach: Diskussion im Vereinsheim in Selbitz

Weniger als vier Wochen vor der Landtagswahl in Bayern rühren die Kandidaten nochmal kräftig die Werbetrommel für sich. Der Hofer SPD-Landtagskandidat Daniel Schreiner hakt am Abend zum Beispiel in Selbitz nach. Es geht um die Frage: Wie steht’s um das Ehrenamt im Sport und was kann die Politik tun? Es ist nämlich so, dass auch in Bayern die Zahl der Menschen abnimmt, die sich ehrenamtlich engagieren. Hinzu kommen die Inflation und gestiegene Betriebskosten für Vereinsheime. Die Diskussion beginnt um 18 Uhr im Vereinsheim der SpVgg Selbitz. Mit dabei ist der Vizegeneralsekretär der BayernSPD Dr. Nasser Ahmed.