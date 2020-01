Das ist die letzte Fahrt in seinem Auto gewesen. Am Silvestermorgen ist im Motorraum des 74 Jahre alten Chemnitzers ein Feuer ausgebrochen, als er auf der A72 unterwegs war. Am Dreieck Bayerisches Vogtland konnte er sein Auto auf dem Standstreifen noch rechtzeitig abstellen und sich in Sicherheit bringen, bevor sein Wagen komplett ausbrannte. Die Autobahn war für die Löscharbeiten etwa eine Stunde lang gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 30.000 Euro.