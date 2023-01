Schranken geöffnet: Zugführer verhindert Kollision

An einem Münchner Bahnübergang wäre eine S-Bahn beinahe mit Autos und Fußgängern kollidiert. Die Schranken nahe der Haltestelle Fasanerie waren trotz des herannahenden Zuges geöffnet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Zugführer konnte einen Zusammenstoß mit einer Schnellbremsung verhindern. Dabei erlitt er einen Schock und musste abgelöst werden. Laut Polizei war die Schrankenanlage an dem Übergang bereits seit August 2022 beschädigt. Deshalb befänden sich dort rund um die Uhr Mitarbeiter, die den Übergang mit rot-weißen Bändern absperren, wenn eine S-Bahn kommt. Bei dem Vorfall am Dienstag habe es wohl einen Fehler in der Kommunikation gegeben: Die Polizei geht von menschlichem Versagen aus und ermittelt wegen Gefährdung des Bahnverkehrs.