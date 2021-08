Schottergärten: Hofer Ferienausschuss gegen Verbot

Sogenannte Schottergärten – also meist Vorgärten, die hauptsächlich aus Stein und ein paar Ziergräsern und Buchsbäumchen bestehen – sind ja gerade heiß diskutiertes Thema in vielen Städten und Gemeinden.

So hat zum Beispiel die Stadt Wunsiedel im Frühling entschieden, dass Häuslebauer ihre Gärten künftig begrünen und bepflanzen müssen und Schotterwüsten untersagt sind. Eine ähnliche Satzung hat jetzt auch der Hofer Stadtrat im Ferienausschuss diskutiert. Mit dem Ergebnis, dass die Stadt Bauherren keine Vorgaben machen will. Es gibt also kein Verbot der Schottergärten in der Stadt Hof. Die große Mehrheit der Stadträte stimmte dagegen.

Den Antrag zu einer Satzung zur Gestaltung von Freiflächen hatte die Grünen-Fraktion eingebracht.