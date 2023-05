Schon wieder Trickbetrüger: 70 Schockanrufe an einem Tag

Seit Montag sind erneut Trickbetrüger in ganz Oberfranken aktiv und auch weiter erfolgreich. Einen Höhepunkt gab’s laut Polizei am Donnerstag: Knapp 70 Schockanrufe hat’s an dem Tag in Oberfranken gegeben. Die Täter haben es vor allem in Bayreuth, Coburg und Hof probiert. Laut der Polizei hat es auch schon Geldübergaben gegeben. Bisher ist so ein Gesamtschaden von rund 300.000 Euro entstanden. Die Betrüger nutzen die sogenannte Enkeltrick-Masche. Sie rufen bei älteren Menschen an, geben sich als deren Enkel aus und fordern Geld:

… so Julia Küfner von der Polizei Oberfranken.