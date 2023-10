Schon wieder Hunde ausgesetzt: Sieben kleine Shih Tzus im Landkreis Hof entdeckt

Es gibt schon wieder einen Fall von ausgesetzten Hunden bei uns in der Region. Sieben kleine Hunde sind im Landkreis Hof in der Nähe der A9 in einen privaten Garten ausgesetzt worden.

Die Tiere und die Vorgehensweise gleichen denen, in den Kulmbacher Fällen vor nicht allzu langer Zeit. Kleine schlecht gepflegte ShihTzus, verfilzt, dreckig, scheu und hungrig. Die Kulmbacher Tierheimleitung ist sich sicher, dass die Hunde zusammengehören und aus derselben Zucht stammen. Sie hat sich in Hof ein Bild von den Tieren gemacht. Die vier Hündinnen und drei Rüden sind zwischen einem halben und zwei Jahren alt. Im Tierheim in Hof werden sie jetzt aufgepäppelt, gepflegt und sollen dann bald weiter vermittelt werden.

(Bild von Fall in Kulmbach)