Schon wieder brennen Gartenhäuschen in Rehau: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Es nimmt einfach kein Ende: Schon wieder hat es in der Nacht in Rehau gebrannt. Diesmal waren drei Gartenhäuschen in der Kornbergstraße betroffen. Die Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise rechtzeitig löschen. Die Wände der benachbarten Häuser sind allerdings beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

Die Kripo Hof geht von Brandstiftung aus. Ob es einen Zusammenhang mit den Bränden am Rehauer Frauenberg gibt, steht nicht fest. Dort sind innerhalb weniger Tage mehrere Gartenhäuschen in Flammen aufgegangen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Kripo Hof melden.

Tel.: 09281 704-0