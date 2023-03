Schon spielberechtigt: Neuzugang bei SpVgg Bayern Hof

Die SpVgg Bayern Hof muss am kommenden Samstag (1.4.) beim TSV Abtswind ran, und bekommt dafür jetzt Unterstützung. Beim Auswärtsspiel gegen den Tabellenfünften kommt Neuzugang Pierrce Miller das erste Mal zum Einsatz. Der Bayerische Fußballverband hat dem 24-jährigen gebürtigen Jamaikaner bereits das Spielrecht erteilt. Der Offensivspieler spielte zuletzt in Spanien für Merida AD. In den ersten Trainingseinheiten habe der dribbelstarke Neuzugang bereits überzeugt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Fußball-Bayernligisten.