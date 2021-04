Schon jetzt an die Deko denken: Plauen sucht Weihnachtsbäume

Ob es in diesem Jahr wieder Weihnachtsmärkte gibt, kann jetzt noch keiner genau sagen. Auf die richtige Deko will aber niemand verzichten. Und so ist schon jetzt die Stadt Plauen auf der Suche nach Weihnachtsbäumen für Kloster- und Altmarkt. Auch heuer sucht sie wieder schöne, gerade gewachsene Nadelbäume, die zwischen 13 und 19 Metern hoch sind.

Der Baum muss einzeln stehen und an einer Straße, die breit genug ist, dass man mit drei schweren Lastern anrücken kann, schreibt die Stadtverwaltung. Außerdem darf er nicht weiter als zehn Kilometer um Plauen stehen, weil zum Fällen die Feuerwehr mit anrückt.

Meldungen mit Anschrift und Telefonnummer bitte an:

Stadt Plauen

Daniela Putz-Kürschner

marktwesen@plauen.de

Marktwesen

03741/291-2745