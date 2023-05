Scholz würdigt deutsch-türkische Beziehungen

Rund 61 Millionen Menschen waren in der Türkei zur Abstimmung aufgerufen. Wahlberechtigte in Deutschland und anderen Ländern haben bereits abgestimmt. Heute jährten sich auch die regierungskritischen Gezi-Proteste von 2013.

Auch EU-Ratspräsident Charles Michel sprach Erdogan seine Glückwünsche aus. «Ich freue mich darauf, wieder mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um die EU-Türkei-Beziehungen in den kommenden Jahren zu vertiefen», schrieb er auf Twitter.

Auch andere EU-Spitzenpolitiker gratulierten Erdogan zur Wiederwahl. «Ich freue mich darauf, die EU-Türkei-Beziehung weiter auszubauen», schrieb EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen am Abend auf Twitter. Es sei sowohl für die EU als auch für die Türkei von strategischer Bedeutung, «diese Beziehungen zum Wohle unserer Völker voranzutreiben».

«Deutschland und die Türkei sind enge Partner und Alliierte – auch gesellschaftlich und wirtschaftlich sind wir stark miteinander verbunden», schrieb der SPD-Politiker am Abend auf Twitter. Er gratulierte Erdogan zudem zur Wiederwahl. «Nun wollen wir unsere gemeinsamen Themen mit frischem Elan vorantreiben», so Scholz.

