Scholz will im Januar SPD-Klausur im Landtag besuchen

München (dpa/lby) – SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nimmt im Januar an der Winterklausur der SPD-Fraktion im bayerischen Landtag teil. Auf Einladung von Landtagsfraktionschef Horst Arnold komme der Vizekanzler und Bundesfinanzminister am 21. Januar nach München, teilte die SPD-Fraktion am Mittwoch in München mit.

Scholz wolle dabei eine Zwischenbilanz der Corona-Krisenpolitik des Bundesfinanzministeriums ziehen, aktuelle Herausforderungen benennen und einen Ausblick auf das Jahr 2021 geben. Die Klausurtagung vom 19. bis 21. Januar stehe unter dem Motto «Zusammenhalt. Zuversicht. Zukunft.» und ist – sofern es die Corona-Krise zulässt – zunächst als klassische Präsenzveranstaltung geplant.