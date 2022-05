Scholz spricht mit Chinas Staatschef Xi über Ukraine-Krieg

Die Forderungen an die Adresse von Kanzler Scholz nehmen zu, auch schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Kiew macht Druck, aber auch (…)

Zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gibt es in Berlin viele Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen. Auch die (…)

Polizei bei Gedenken an Weltkriegsende im Großeinsatz

Scholz und Steinmeier zeigen Solidarität mit Ukraine

Das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa ist diesmal überschattet, denn Russland führt Krieg in Europa. Die deutsche (…)