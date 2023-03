Scholz & Söder vermisst: Polizei sucht nach gestohlenen Lämmchen aus Weißenstadt

Wo sind Olaf Scholz und Markus Söder? Diese Frage stellt sich gerade die Polizei in Wunsiedel. Dabei geht’s aber nicht um die beiden Politiker, sondern um zwei Lämmchen. Die sind innerhalb kurzer Zeit aus der Schafsherde von Karl Frister aus Weißenstadt verschwunden.

Vor zwei Wochen ist das erste Lamm, Markus Söder, verschwunden. Seit vergangenem Donnerstag ist auch Lämmchen Olaf Scholz weg. Außerdem vermisst Karl Frister die Mutter von Markus Söder. Die ist ihrem Lämmchen wohl hinterhergelaufen. Olaf Scholz und Markus Söder sind die beiden schönsten Tiere seiner Herde, so Karl Frister im Interview. Deswegen vermutet er: Jemand hat die Tiere gestohlen, um seine eigene Herde mit ihnen zu ergänzen. Ein Raubtier schließt er dagegen aus. Gegen einen Fuchs zum Beispiel hätte sein Bock die Herde verteidigt, meint Karl Frister. Und davon hätte er dann ja Spuren sehen müssen. Karl Frister hat jetzt Wildkameras aufgestellt und will sich in den kommenden Nächten auch auf die Lauer legen, um die Diebe zu erwischen. Außerdem hat er eine Belohnung in Höhe von 400 Euro für Hinweise ausgesetzt.