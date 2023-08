Scholz: Habe noch nie einen Joint geraucht

Laut einer Umfrage befürworten viele Bürger die Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Aufklärungskampagnen über die Risiken des (…)

Wie die Bundesregierung Cannabis legalisieren will

Kiffen wird vielleicht noch in diesem Jahr in Deutschland legal. Das Vorhaben wird nun von der Ampel auf den Weg gebracht. Was soll nun (…)