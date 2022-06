Scholz: G7 eint der Glaube an die Demokratie

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich optimistisch gezeigt, dass die G7-Staaten gemeinsam Antworten auf die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs in Russland finden. «Uns eint der Blick auf die Welt, uns eint der Glaube an die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit», sagte Scholz am Sonntag nach ersten Beratungen auf dem G7-Gipfel im bayerischen Elmau. «Wir wissen, dass da etwas zu tun ist.» Die G7 seien eine «gute Gemeinschaft, um gemeinsame Antworten zu entwickeln auf die Herausforderungen unserer Zeit». Es sei wichtig, dabei entschlossen und geschlossen zu handeln.

Als es um die Unterstützung der Ukraine gegen den brutalen Angriff Russlands ging, hätten die Staaten der G7, die EU und die Nato zusammengestanden. Damit habe Putin nicht gerechnet – und es bereite ihm sicher unverändert Kopfschmerzen, sagte Scholz.