Schokoladendiebe in Oberfranken erwischt

Gefrees (dpa/lby) – Schokoladendiebe sind in Oberfranken auf frischer Tat ertappt worden. Ein Supermarktkunde habe einen Diebstahl in Gefrees im Landkreis Bayreuth beobachtet und den Dieb festgehalten bis die Polizei kam, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Der 24-jährige habe am Donnerstagabend versucht, Ware im Wert von etwa 1000 Euro zu stehlen. Wenig später sei ein Auto mit einem weiteren 24- und einem 25-Jährigen vorgefahren. Eine Durchsuchung förderte weiteres Diebesgut zutage: überwiegend Schokolade, für einen mittleren dreistelligen Betrag. Die drei Männer müssen sich wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls verantworten.

