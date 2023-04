Schoko-Hunger an Ostern: NGG fordert für Süßwarenindustrie mehr Lohn

Es ist die Woche vor Ostern und da machen viele die letzten Besorgungen fürs Osternest und das Fest. Der obligatorische Schoko-Hase darf da nicht fehlen. Und der Schokoladen-Hunger sei gerade zu Ostern extrem, heißt es von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Die fordert für die Beschäftigten in der Süßwarenindustrie mehr Lohn. In ihrer aktuellen Mitteilung heißt es, dass auch hier die Angestellten mit der Inflation zu kämpfen haben. Im Landkreis Hof haben die Menschen im letzten Jahr rund 1200 Tonnen und in der Stadt Hof fast 600 Tonnen Schokolade vernascht. Mitarbeiter in der Produktion oder im Lager sollen deshalb künftig 500 Euro mehr bekommen. Für alle weiteren Angestellten, die höher auf der Lohnleiter stehen soll ein Lohn-Plus von 400 Euro dazukommen, heißt es weiter.