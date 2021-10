Schönwald: Stadt will neues Mehrfamilienhaus bauen

Es gibt sie in jeder Stadt: leerstehende Gebäude, die über die Jahre verfallen. Immer mehr Städte und Gemeinden bemühen sich aber darum, eine neue Nutzung zu finden. In der Stadt Schönwald im Landkreis Wunsiedel wird eine Immobilie nahe des Rathauses nun zurück gebaut. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Vergabe dafür beschlossen. Die Kosten belaufen sich auf fast 120.000 Euro. Mit der Regierung von Oberfranken will die Stadt jetzt über eine Förderung sprechen. Ziel ist es, das alte Wohngebäude mit seinen Fahrzeughallen durch ein neues Mehrfamilienhaus zu ersetzen. Das Projekt will die Stadt gemeinsam mit einem Investor realisieren.

(Symbolbild)