Schönwald: Spendenmarkt für Hochwassergeschädigte

Bei Regen bekommen wir mittlerweile ein mulmiges Gefühl. Schnell haben wir Bilder von der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Kopf. Auch die Euroherz-Region hat der Starkregen vor einigen Wochen erwischt. Die Betroffenen müssen jetzt ihre Schäden reparieren, das kostet allerdings. Die Stadt Schönwald veranstaltet heute (30.7.) von 13 bis 18 Uhr einen Spendenmarkt, um zu helfen. Stadträtin Tina McNally-Brehm:

In der Stadtmitte stehen Essenstände, ein Glücksrad und eine Tombola gibt es auch. Die Spenden gehen zum Teil an die Hochwassergeschädigten in Regnitzlosau, zum anderen an die Aktion Deutschland hilft.