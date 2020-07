Jetzt am Wochenende möchte der ein oder andere sich bestimmt abkühlen. Das geht mittlerweile auch wieder in verschiedenen Freibädern der Region. Ab heute (SA, 04.07) macht auch wieder das Schönwalder Freibad Grünauermühle auf. Es hat jeden Tag von 12 h 30 bis 18 h 30 auf. An kalten Tagen bleibt es zu. Wegen der Corona-Lage müssen die Besucher aber auch hier verschiedenen Regeln beachten.

