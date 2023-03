Schönste Fassade Hofs: Bewerbungsfrist bis Ende April verlängert

Der Fachbereich Kultur sucht wie jedes Jahr die schönste neugestaltete Fassade in Hof. Falls ihr euch bewerben wollt, habt ihr noch etwas Zeit. Die Stadt hat die Bewerbungsfrist bis Ende April verlängert. Prämiert werden Renovierungen und Neugestaltungen, die Eigentümer zwischen Januar und Dezember 2022 durchgeführt haben. Eine Fachjury wird letztendlich entscheiden, welche Fassade gewinnt.

Die Stadtverwaltung bittet alle in Frage kommenden Hauseigentümer dem Fachbereich Kultur, Freiheitshalle, Kulmbacher Straße 4, 95030 Hof, schriftlich, gerne auch per Mail an kultur@stadt-hof.de, mitzuteilen, welche Anwesen eine neue Fassadengestaltung bzw. -renovierung erfahren haben und welches Malergeschäft die Arbeiten ausgeführt hat.