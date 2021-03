Ein eigenes Häuschen liegt derzeit bei vielen im Trend. In Selb ist die Kappel dafür besonders beliebt. Deshalb hat die Stadt mit dem Kappelland jetzt ein Neubaugebiet geschaffen. 13 neue Bauparzellen liegen in der Nähe des Zentrums. Damit sind es zum Hallenbad, Rosenthal-Park, Pumptrack oder zur Innenstadt nur wenige Minuten. Fünf Parzellen sind bereits reserviert. Wer auch Interesse hat, kann sich beim Bauamt in Selb melden.