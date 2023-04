Schöner als vor zwei Jahren: Hofer Innenstadt erhält gute Noten bei Befragung

Gerade in den bekannten Gruppen in den sozialen Medien meckern die Nutzer ja gerne mal über die Hofer Innenstadt und die Einkaufsmöglichkeiten. Eine Studie namens „Vitale Innenstädte“ zeichnet aber ein anderes Bild: Demnach bekommt die Hofer Innenstadt in Sachen Attraktivität die Note „gut“ von der großen Mehrheit der Befragten. 15 Prozent bewerten sie sogar mit „sehr gut“, 40 Prozent der Befragten würden die Hofer Innenstadt außerdem bei Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Was sich in Hof zum Positiven gewandelt hat, erklärt Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Die Befragung hat das Institut für Handelsforschung in Köln unter fast 400 Passanten durchgeführt. Vor zwei Jahren kam dabei noch ein „befriedigend“ für die Hofer Innenstadt heraus.