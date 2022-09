Schöneck im Vogtland: Ermittlungen zu Unfallflucht decken weitere Straftaten auf

Damit hat ein Mann aus dem Vogtland am frühen Sonntagmorgen vermutlich nicht gerechnet: Er war auf der Staatstraße bei Schöneck unterwegs, als ihm ein fahrerloser Citroen mit laufendem Motor entgegen gerollt kam. Das Auto war unbeleuchtet und wies erhebliche Unfallschäden auf. Nach ersten Erkenntnissen der Polizeidirektion Zwickau, war das Auto wohl zuvor mit der Schutzplanke kollidiert, wobei das linke Vorderrad abgerissen wurde. Während der Unfallaufnahme entdeckte die Polizei einen sichtlich neben sich stehenden Mann in der Nähe der Unfallstelle. Der 24-Jährige gab zu, den Unfall verursacht zu haben. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Die Polizei führte außerdem einen Drogentest durch, der positiv ausfiel. Die Ermittlungen der Polizeidirektion Zwickau ergaben auch, dass der Mann kurz vor dem Unfall in ein Mehrfamilienhaus in Schöneck eingebrochen war. Die Polizei hat den 24-Jährigen vorläufig festgenommen. Er soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.