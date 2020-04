Schöne Füße für den Sommer

In der Barfußzeit ist eine Nagelpilz Erkrankung besonders ärgerlich. Die infizierten Füße sehen unattraktiv aus: Der Nagel verändert zunächst seine Farbe, verliert die Durchsichtigkeit, er wird gelb, dann wird er dick. Das passiert sehr langsam und am Ende kann die ganze Nagelplatte befallen sein. Nagelpilz ist eine Infektionskrankheit und kann theoretisch jeden treffen. Wer aber die Risikofaktoren kennt, kann sich schützen. Das empfiehlt ein Experte: „Die wichtigste Quelle für eine Pilzinfektion ist immer die eigene Familie – also: Betroffene behandeln! Ansonsten Pilzkontakte auch außerhalb der eigenen vier Wände vermeiden. Badelatschen bis zum Beckenrand mitnehmen, am besten in die Saunakabine hinein und auch im Hotel Latschen tragen. Also am besten keinen Pilz an sich heranlassen.“