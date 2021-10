Schöne Fassaden und Außenflächen: Gewinner in Hof und Plauen stehen fest

Hof ist bunt, leuchtend und edel – oder ist doch nur alles Fassade? Auch eine schöne Fassade ist etwas wert und genau das, worum es beim jährlichen Fassadenwettbewerb der Stadt geht. Dabei sind alle Einwohner, Firmen und Einrichtungen dazu aufgerufen, ihr Gebäude so gut wie möglich rauszuputzen. Den ersten Preis teilen sich diesmal zwei Gebäude – das in der Bismarckstraße 44 und das in der Marienstraße 45. Die Eigentümer dürfen sich über ein Preisgeld von jeweils 400 Euro freuen. Die Jury hat vor allem der Mut beeindruckt, Fassaden aufwendig aufgearbeitet zu haben, obwohl sie nicht an einer Durchgangsstraße stehen.

Der Dachverband Stadtmarketing Plauen hat außerdem Gastronomen und Händler der Spitzenstadt ausgezeichnet, die ihre Außenflächen besonders schön gestaltet haben. Gewonnen haben das Restaurant Uluru und das Geschäft Floral Art.