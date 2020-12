Es ist ein Bau, der das Ortsbild prägt: Der ehemalige Gasthof Goldener Löwe in Kirchenlamitz. Die bayerische Landesstiftung bringt jetzt gute Nachrichten in die Region: Die Stiftung beteiligt sich an den Kosten der Sanierung des Gasthofes: 87.000 Euro gibt sie dazu. Das gibt der Wunsiedler CSU-Landtagsabgeordneter Martin Schöffel bekannt. Auch die Wohnungen, die in Kirchenlamitz entstehen, bekommen einen finanziellen Zuschuss: Die Oberfrankenstiftung gibt 37.000 Euro dazu, so Schöffel.