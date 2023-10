Schockanrufer muss ins Gefängnis: 31-Jähriger hatte Kulmbacher Seniorin terrorisiert

Der Geldbote, der vergangenes Jahr von einer 81-jährigen Kulmbacherin Schmuck im Wert von 50.000 Euro in Empfang genommen hat, soll vier Jahre ins Gefängnis.

Das Landgericht in Hof hat laut Frankenpost jetzt zwei Mitglieder einer polnischen Schockanruf-Bande verurteilt. Der 31-Jährige hatte die Kulmbacherin mit Psychoterror mürbe gemacht. Er hatte ihr von einem schweren Unfall ihrer Tochter und einer fälligen Kaution erzählt und sie als angeblicher Polizist dann stundenlang am Telefon gehalten.

Die Seniorin hatte im Prozess in Hof ausgesagt und deutlich gemacht, dass sie heute noch unter dem Schock von damals leidet. Während bei einem anderen Opfer der Beuteschmuck wieder aufgetaucht war, ist der der Kulmbacherin weg.