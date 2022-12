Aktuell warnt die Hofer Polizei wieder vor Schockanrufen im Raum Hof. Schon acht Personen haben sich in diesem Zusammenhang an die (…)

Die Verbraucherzentrale Auerbach warnt aktuell vor einer Betrugsmasche im Vogtlandkreis. So haben in den vergangenen Tagen viele (…)

Fünf verletzte Polizisten: Mann randaliert am Abend in Hof

Bei einer Auseinandersetzung am Abend in Hof sind gleich mehrfach die Fäuste geflogen. Zunächst ist es am Sonnenplatz zu einem Streit (…)