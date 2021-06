Schockanrufe: Polizei warnt erneut vor Betrugsmasche

Die oberfränkische Polizei warnt wieder einmal vor einer alt bekannten Betrugsmasche; Mit sogenannten Schockanrufen, versuchen die Täter an das Geld von älteren Menschen zu kommen.

Sie habens gestern Nachmittag in ganz Oberfranken mit der Masche versucht und waren dabei auch erfolgreich. In Bamberg ist eine 87-jährige Seniorin in die Falle getappt. Sie hat einem Täter Wert- und Schmuckgegenstände übergeben, heißt es von der Polizei. Die Betrüger behaupten am Telefon immer wieder, sie seien Polizeibeamte, das Enkelkind in einen Unfall verwickelt. Das geforderte Geld soll dann als vermeintliche Kaution dienen. Klar, dass sie Großmutter aus Bamberg da helfen wollte! Sie hat einem Mann an ihrer Haustür die Wertgegenstände überreicht. Die Polizei rät, misstrauisch zu bleiben, mit Familienangehörigen Rücksprache zu halten und niemals Unbekannten Geld und Wertsachen zu übergeben. Gerade zeitlicher und emotionaler Druck sollte stutzig machen!

