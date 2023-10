Schockanrufe: Frau aus Schwarzenbach zahlt 3000 Euro

Sie beginnen fast immer mit „Hallo Mama“ oder „Hallo Papa“ und „mein Handy ist kaputt, ich habe eine neue Nummer“: Betrugsmaschen per SMS und Schockanrufe.

In den vergangenen Tagen probieren es Betrüger wieder verstärkt. Eine 75-Jährige aus Schwarzenbach an der Saale hat daraufhin 3000 Euro überwiesen. Eine Frau aus Regnitzlosau ist einer Betrugsmasche gerade so entgangen. Die Polizei Rehau warnt vor solchen Maschen und rät, Geld nicht einfach so zu überweisen und lieber nochmal bei der Familie einen Rückruf zu starten.