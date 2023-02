Schockanruf: Seniorin aus Rehau fällt auf Betrug rein

Die Polizei warnt jede Woche aufs Neue. Doch die Betrüger sind gut im Überreden: So ist eine 83-Jährige aus Rehau jetzt auf einen Schockanruf reingefallen. Am Telefon hat man ihr aufgetischt, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Es sei eine hohe Kaution fällig. Sonst muss die Tochter ins Gefängnis. Die Seniorin ist daraufhin zu einer Bank in der Rehauer Goethestraße und hat dort Wertgegenstände an eine fremde Frau übergeben. Die Sachen waren laut Polizei einen fünfstelligen Betrag wert. Wer die Abholerin gesehen hat, soll sich bei der Kripo Hof melden. Sie soll etwa 1 Meter 60 groß gewesen sein, korpulent und ein buntes Kopftuch getragen haben. Ihr Alter wurde auf 35 Jahre geschätzt.