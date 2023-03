Schockanruf: Kulmbacherin übergibt in Hof Wertgegenstände an falsche Polizisten

Betrüger hatten mit einem Schockanruf wieder Erfolg in der Region. Dieses Mal ist eine Kulmbacher Seniorin auf die Masche hereingefallen. Die 81-Jährige wurde von den Betrügern überzeugt, dass sie mit einer Kaution einen Angehörigen vor dem Gefängnis bewahren könnte. Die angeblichen Polizisten haben die Frau zum Parkplatz „Poststraße“ in Hof beordert. Dort hat die Seniorin am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr dem männlichen Abholer Wertgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro übergeben.

Die Polizei sucht Zeugen.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Zirka 180 Zentimeter groß

In etwa 35 Jahre alt

Schlanke Statur

Sehr kurz rasierte Haare oder eventuell sogar eine Glatze

Er trug Jeans, einen dunklen Blouson und Turnschuhe

Zeugen, die im Bereich des Parkplatzes „Poststraße“ in Hof verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich unter der 0921/506-0 zu melden.