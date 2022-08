Schockanruf in Plauen: Wer hat den Täter gesehen?

Fast täglich bekommt ihr hier bei Radio Euroherz Warnungen vor Betrugsmaschen zu hören… und trotzdem fallen immer wieder Menschen auf die Tricks herein. Denn die Täter sind erfinderisch. Mit einem Schockanruf haben Unbekannte vor einer Woche (22. August) ein Rentnerehepaar aus Plauen um ihr Erspartes gebracht. Eine Frau hatte am Telefon eine Polizistin vorgegaukelt – das Ehepaar hatte daraufhin vor dem Plauener Einwohnermeldeamt Geld an einen Unbekannten übergeben.

Aus dem Polizeibericht:

Nachdem dem Unbekannten das Geld ausgehändigt wurde, entfernte er sich in Richtung der Stadtgalerie und weiter Richtung Klosterstraße. Der Mann lief zügig, rannte jedoch nicht.

Die Geschädigte konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: Er war etwa 1,75 Meter groß und korpulent mit Bauch und einem runden Gesicht. Der Mann hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trug eine Halbglatze mit dunklen Haaren sowie einen gepflegten Dreitagebart. Auffällig war ein knopfartiger Ohrring im linken Ohr. Weiterhin war der Mann sportlich gekleidet, trug ein ausgewaschenes olivgrünes T-Shirt und eine dunkelblaue oder schwarze Hose.

Wie der Täter aussehen könnte, sehr ihr hier: