Schockanruf in Marktleuthen: Sohn bewahrt Mutter vor Betrug

Trotz zahlreicher Warnungen haben Telefon-Betrüger immer wieder Erfolg. Eine 51 Jahre alte Frau aus Marktleuthen ist gestern noch einmal glimpflich davon gekommen. Dank ihres Sohnes. Er ist am Nachmittag nach Hause gekommen als seine Mutter gerade die Betrüger am Telefon hatte. Ein Mann hatte sich als ihr Sohn ausgegeben. Angeblich hätte er die Frau eines Politikers überfahren und müsse nun eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro hinterlegen. Ein zweiter Mann – vermeintlich ein Polizeibeamter – bestätigte die Geschichte. Neben Geld interessierten sich die Betrüger auch für Schmuck und andere Wertgegenstände. Als der echte Sohn dann zur Tür herein kam, ist der ganze Schwindel aufgeflogen.