Schockanruf in Lichtenberg: Polizei schnappt Geldabholerin

Schon wieder ist eine Seniorin auf die Betrugsmasche mit dem sogenannten Schockanruf hereingefallen. Dieses Mal in Lichtenberg im Landkreis Hof. Die Polizei konnte die Geldabholerin aber schon nach kurzer Zeit auf einem Parkplatz bei der Autobahnausfahrt Münchberg-Nord festnehmen. Die Frau sitzt nun in Untersuchungshaft. Am Telefon hatten die Betrüger der Rentnerin vorgegaukelt, ihr Sohn hätte einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Damit er nicht ins Gefängnis muss, müsse die Seniorin nun eine Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro zahlen. Die Frau sammelte ihr Erspartes zusammen und übergab einer Unbekannten das Kuvert. Nachdem die Seniorin mit ihrem richtigen Sohn geredet hatte, flog der Schwindel auf. Die verständigte Polizei hat sofort eine Fahndung eingeleitet. Schließlich fanden sie die 25-jährige Abholerin auf dem Autobahn-Parkplatz mit dem Geldkuvert in der Tasche.