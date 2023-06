Schockanruf in Adorf: Seniorin übergibt Bargeld

In Oberfranken ist die Masche schon mehrfach erfolgreich gewesen, jetzt hat es auch eine Seniorin im Vogtland erwischt. Ein Betrüger hat sich am Telefon als ihr Sohn ausgegeben und behauptet, einen Unfall gehabt zu haben und nur, wenn er einen hohen Betrag zahlt, nicht ins Gefängnis zu müssen. Die Frau hat daraufhin eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld in eine Papiertüte gepackt und einer Abholerin übergeben. Wer gestern Nachmittag in der Schillerstraße in Adorf die Frau gesehen hat, soll sich bitte bei der Kripo in Zwickau melden. Sie hatte offenbar telefoniert und ist anschließend mit einem Auto weggefahren. Die Polizei warnt vor solchen Anrufen. Man sollte nie Bargeld an Unbekannte übergeben, sondern lieber Angehörige oder die Polizei informieren.

Die unbekannte Abholerin war etwa 30 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und schlank und trug schulterlanges, dunkles Haar.

Tel.: 0375 428 4480