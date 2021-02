Schnelltests in Unternehmen: Schon über 60.000 ausgegebene Tests im Landkreis Wunsiedel

Die Coronazahlen in der Euroherz Region sind immer noch hoch – im Landkreis Wunsiedel ist der Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag zwar leicht gesunken – liegt aber immer noch (26.2.) bei 295. Um das Ansteckungsgeschehen zu entschleunigen, werden immer mehr Coronatests durchgeführt. Die Schnelltests in Unternehmen kommen dabei immer besser an – bisher hat der Landkreis Wunsiedel mehr als 60.000 Tests ausgegeben. Darunter sind nicht nur große Unternehmen – auch Bäckereien, Friseure und Kindertagesstätten nutzen das Angebot immer häufiger. Auch die ersten Baumärkte haben kurz vor ihrer Öffnung am Montag bereits Tests angefordert. Auch wenn ein Schnelltest immer nur eine Momentaufnahme ist, kann durch ihn auch eine symptomlose Infektion aufgedeckt werden. Die Tests werden über die Wirtschaftsförderung im Landkreis organisiert – die Durchführung übernehmen geschulte Mitarbeiter oder Betriebsärzte.

Der Landkreis Wunsiedel hat unterdessen zwei Verordnungen verlängert.

Das heißt: Pendlerquarantäne für Grenzgänger und die FFP2-Maskenpflicht an den Teststellen bleiben bestehen. Mehr Infos zur Schulsituation bekommt ihr hier:

Das Statement des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Wunsiedel:

„Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens im Landkreis Wunsiedel i. F. hat der Führungsstab des Landkreises Wunsiedel i. F. in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Schulamt im Rahmen einer Allgemeinverfügung folgende Vorgehensweise beschlossen. Im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge findet weiterhin Distanzunterricht für alle Schularten statt. Dies gilt nicht für die Abhaltung schriftlicher Prüfungen im dafür erforderlichen Zeitumfang in den dafür vorgesehenen Jahrgangsstufen. Außerdem dürfen berufliche Schulen für die Teilnehmer aus Abschlussklassen zur Vorbereitung bis 31. Juli 2021 abgeschlossener Kammerprüfungen sowie Gesellen- und Meisterprüfungen die notwendigen praktischen Vorbereitungsarbeiten und Prüfungen durchführen, soweit dies nur in den Räumen der Schule möglich ist.“

(Quelle: Landratsamt Wunsiedel)