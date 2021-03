Schnelltests für alle: In der Region Fehlanzeige

Mindestens ein Schnelltest pro Woche für jeden. Das sollte ab heute möglich sein, die Realität sieht aber anders aus. Wie ist die Lage hier in der Euroherz-Region?

Die Apotheken warten noch auf Schnelltests, am Wochenende waren sie in den Supermärkten schnell vergriffen, wohl auch wegen der begrenzten Stückzahl. In den kommenden Tagen erwarten sie aber neue Lieferungen und die Drogerien wollen ja dann auch Selbsttests anbieten. Auf Nachfrage bei den Landratsämtern Hof und Wunsiedel sieht es bisher auch eher mau aus: Dort konnte man uns keine Schnelltests anbieten. Dem Vernehmen nach, wandern die Schnelltests zuerst in Regionen mit Inzidenzen zwischen 50 und 100 – da dort ja Präsenzunterricht stattfinden darf und somit Lehrer_innen und Schüler_innen getestet werden müssen. Und bei uns bleiben die Schulen ja vorerst zu bzw. im Notbetrieb.