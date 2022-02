Schnelltests am Hofer Kaufland-Parkplatz: Betreiber plant weitere Teststellen

Seit genau einer Woche (MI) gibt es in Hof eine neue Teststelle am Kaufland-Parkplatz. Der Betreiber von „Nicks Schnelltests“ ist Niclas Taeger aus Tiefengrün in der Gemeinde Berg. Eigentlich ist er Pyrotechniker und hat seinen eigenen Betrieb. Er wollte aber helfen, das Corona-Testangebot auszuweiten. Seitdem muss er seine Pyrowelt, die Teststelle sowie Freizeit und Familie unter einen Hut bringen. 150 bis 200 Tests finden an der Teststation in Hof pro Woche statt. Es gibt auch Pläne für weitere Teststellen in der Region:

Taegers Teststelle in Hof hat weiterhin Montags bis Samstags geöffnet. Jeweils von 6:00 bis 14:00 Uhr und 15: bis 20:00 Uhr. Weitere Teststellen in der Euroherz-Region findet ihr hier: