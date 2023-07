Schnellster Dackel gesucht: 50 Vierbeiner im Rennen

Dackel sind nicht nur treue Begleiter, sondern auch flinke Läufer: In München ist am Sonntag der schnellste Dackel gesucht worden. Rund 50 der kleinen Vierbeiner traten beim «1. Münchner Dackel-Race» in verschiedenen Größenklassen gegeneinander in der Motorworld an.

Das Rennen war aber nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern auch ein Spaß für die ganze Familie: Die Teilnehmer konnten sich mit ihren Hunden fotografieren lassen, Hunde-Zubehör und Accessoires kaufen oder einfach die anderen Dackel bewundern.

Das Dackelmuseum Regensburg war mit seinem Tour-Bus vor Ort und zeigte 100 Wackeldackel auf den Hutablagen von Oldtimern. Auch die lebendigen Stars des Museums, Seppi, Moni und Blümchen, standen für Fotos bereit.

Die Gewinner des Gaudi-Rennens sollten am späten Sonntagnachmittag feststehen.