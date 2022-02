Schnelles Internet: Telekom verbessert Netz im Hofer Land

Während deutschlandweit von immer schnellerem Internet die Rede ist, gibt es gerade auf dem Land oft immer noch viele Funklöcher. Die Telekom teilt jetzt mit, sie habe in den letzten Monaten die Versorgung in Stadt und Landkreis Hof verbessert. Das Unternehmen habe in den vergangenen zwei Monaten einen neuen Mobilfunkstandort gebaut sowie zehn Masten mit schnellerem Internet erweitert. Standorte gebe es jetzt in Berg, Feilitzsch, Helmbrechts, Hof, Issigau, Köditz, Stammbach und Zell im Fichtelgebirge. Mit 83 Standorten insgesamt seien 99 Prozent der Bevölkerung im Hofer Land abgedeckt, teilt die Telekom mit. Bis nächstes Jahr sollen weitere Masten entstehen (25) beziehungsweise mit schnellerem Internet erweitert werden (22).