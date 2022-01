Im Home-Office arbeiten, nebenbei noch Musik streamen und dann direkt in die nächste Videokonferenz starten – dazu brauchen wir vor allem eines: schnelles und leistungsstarkes Internet. Für alle, die sich im Stammbacher Neubaugebiet „Sonnenleite“ ein Grundstück gekauft haben oder planen das zu tun, sollte das in Zukunft kein Problem sein. Die Deutsche Telekom baut hier ein Glasfaser-Netz für die rund 40 Haushalte. Sie will damit die Digitalisierung weiter vorantreiben.